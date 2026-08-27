Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
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27.08.2026 18:16:15
Why Did Best Buy Stock Drop Today?
Best Buy (NYSE: BBY) tumbled 4.3% through 11:50 a.m. ET this morning despite beating on sales, beating on earnings, and issuing raised guidance, too! Expected to earn only $1.35 per share (pro forma) on sales of $9.5 billion, Best Buy delivered $1.47 in profit and sales of $9.8 billion. So... what's up with that? Why is Best Buy stock down when all it gave investors today was good news?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Best Buy Co. Inc.
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