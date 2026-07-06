Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 20:31:08

Why Did Tesla Stock Jump Today?

Tesla (NASDAQ: TSLA) has expanded its robotaxi rollout, and a company executive has teased that another major announcement is coming tomorrow. That news helped shares pop today. As of 2:27 p.m. ET, Tesla stock was higher by 6% to start the week. The company posted on its social media account that it has officially launched its driverless robotaxi service in Miami, Florida. That is giving investors a clue about what a Tesla vice president was talking about last week when he teased that a big announcement is coming tomorrow. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten