Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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06.07.2026 20:31:08
Why Did Tesla Stock Jump Today?
Tesla (NASDAQ: TSLA) has expanded its robotaxi rollout, and a company executive has teased that another major announcement is coming tomorrow. That news helped shares pop today. As of 2:27 p.m. ET, Tesla stock was higher by 6% to start the week. The company posted on its social media account that it has officially launched its driverless robotaxi service in Miami, Florida. That is giving investors a clue about what a Tesla vice president was talking about last week when he teased that a big announcement is coming tomorrow. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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