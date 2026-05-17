Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
18.05.2026 01:54:57
Why does Amazon have no Western rivals?
The internet giant dwarfs other online retailers on both sides of the Atlantic.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
14.05.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.05.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
14.05.26