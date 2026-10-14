Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
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14.10.2026 18:42:16
Why Fortinet Stock Slumped on Wednesday
Shares of Fortinet (NASDAQ:FTNT) were trading sharply lower on Wednesday, falling as much as 3.4% in early trading and were still down 2.9% as of 12:27 p.m. ET.
The catalyst that sent the cybersecurity stock lower was a report that an artificial intelligence (AI) start-up is looking to make a splash in the industry.
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Analysen zu Fortinet Inc
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