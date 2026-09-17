Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|
18.09.2026 01:21:07
Why Generac Stock Soared Today
Shares of Generac (NYSE: GNRC) surged on Thursday after the generator maker entered into a lucrative partnership with Amazon.com (NASDAQ: AMZN).
Amazon will buy up to $8 billion worth of Generac's backup power generators for its artificial intelligence (AI) data centers under a long-term supply agreement. Initial deliveries are projected to total $2.4 billion in 2027 and 2028.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Generac Holdings Inc
|
16:03
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Generac-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.09.26
|S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Generac von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Generac Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Generac Holdings Inc
|177,05
|-2,37%