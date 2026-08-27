HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
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27.08.2026 17:03:33
Why HP Stock Is Sinking Today
HP (NYSE: HPQ) stock is moving lower in Thursday's trading following the release of the company's latest quarterly results. The company's share price had fallen 6.2% as of 11 a.m. ET even though the S&P 500 was up 0.6% and the Nasdaq Composite was up 1.2%. The stock had been off as much as 12.4% earlier in the session. After the market closed yesterday, HP published results for the third quarter of its 2026 fiscal year -- which ended July 31. The company posted sales and earnings for the period that came in substantially better than the average analyst targets, but margin concerns are weighing on the tech hardware player's valuation. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|49 260,00
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|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
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