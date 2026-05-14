Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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14.05.2026 06:30:00

Why I'd Rather Own Micron Stock Than Sandisk

Memory chip stocks have been scorching hot in recent months, driven by a massive shortage amid AI demand. Two of the biggest winners have been Micron (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK). Micron is one of the three large, diversified memory companies, along with the Korean giants Samsung and SK Hynix, while Sandisk was spun off from Western Digital last year and specializes in NAND flash memory.As you can see from the chart below, both stocks have exploded over the last year, though Sandisk has been the clear winner with a whopping 3,400% gain during that period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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