Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|
14.01.2026 17:18:50
Why Intuitive Surgical Stock Dropped Today
Intuitive (NASDAQ: ISRG) stock (the robotic surgery company formerly known as "Intuitive Surgical") tumbled 5.8% through 11 a.m. ET Wednesday despite pre-announcing a sales beat ahead of official Q4 earnings.Analysts expect Intuitive to report $2.7 billion in quarterly sales, but Intuitive says its sales should end up closer to $2.9 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc
|
14.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
13.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.01.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
06.01.26