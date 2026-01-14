Intuitive Surgical Aktie

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

14.01.2026 17:18:50

Why Intuitive Surgical Stock Dropped Today

Intuitive (NASDAQ: ISRG) stock (the robotic surgery company formerly known as "Intuitive Surgical") tumbled 5.8% through 11 a.m. ET Wednesday despite pre-announcing a sales beat ahead of official Q4 earnings.Analysts expect Intuitive to report $2.7 billion in quarterly sales, but Intuitive says its sales should end up closer to $2.9 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
