NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich im Minus

Am Montag zogen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,45 Prozent tiefer bei 28 994,37 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,415 Prozent fester bei 29 246,20 Punkten, nach 29 125,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 28 717,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 250,15 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 26 672,43 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.02.2026, den Stand von 24 898,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 21 427,94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,03 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 678,89 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Cognizant (+ 9,05 Prozent auf 51,40 USD), Zscaler (+ 8,47 Prozent auf 174,69 USD), DexCom (+ 5,61 Prozent auf 65,09 USD), Verisk Analytics A (+ 5,52 Prozent auf 171,52 USD) und Intuitive Surgical (+ 4,46 Prozent auf 439,92 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Regeneron Pharmaceuticals (-9,82 Prozent auf 629,68 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,08 Prozent auf 166,63 USD), Enphase Energy (-6,05 Prozent auf 49,69 USD), Micron Technology (-5,95 Prozent auf 681,54 USD) und Applied Materials (-5,28 Prozent auf 413,57 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 36 012 308 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,705 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,41 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at