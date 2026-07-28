Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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28.07.2026 02:41:44
Why Is Everyone Talking About Alphabet Stock?
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) shares fell after announcing an increase in capital expenditures.*Stock prices used were the afternoon prices of July 25, 2026. The video was published on July 27, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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