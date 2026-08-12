Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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12.08.2026 11:45:00
Why Is Everyone Talking About Palantir Stock?
Palantir (NASDAQ: PLTR) boasts a pristine balance sheet.*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 7, 2026. The video was published on Aug.9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palantir
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12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
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10.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
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07.08.26
|NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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07.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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