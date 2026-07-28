Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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28.07.2026 12:07:07
Why Is Micron Technology Stock Falling Tuesday?
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Nachrichten zu Micron Technology Inc.
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16:03
|S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Micron Technology-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
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23.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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21.07.26
|Dienstagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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21.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)