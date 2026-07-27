Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
27.07.2026 17:17:55
Why Is Microsoft Stock Gaining Monday?
This article Why Is Microsoft Stock Gaining Monday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
18:00
|Optimismus in New York: Dow Jones legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
18:00
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
24.07.26
|Nach Alphabet rücken auch Microsoft, Meta und Amazon in den Fokus der Cashflow-Debatte (finanzen.at)
|
23.07.26
|Mega-Chance mit Anlaufzeit: Warum ein Analyst der Microsoft-Aktie 66 Prozent Plus zutraut (finanzen.at)
|
22.07.26
|NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
22.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
22.07.26
|NYSE-Handel: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
22.07.26
|Microsoft-Aktie vor dem nächsten Schub? Experte traut Papier deutliches Kurspotenzial zu (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|18:27
|Microsoft Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|18:27
|Microsoft Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|18:27
|Microsoft Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|345,05
|2,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFeuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.