Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|
12.08.2026 17:25:42
Why Is Nokia Stock Surging Wednesday?
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Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
23.07.26
|ROUNDUP: Nokia übertrifft Erwartungen - unveränderter KI-Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
23.07.26
|Nokia-Aktie im Minus: KI-Sparte boomt, doch Nettogewinn schrumpft deutlich (finanzen.at)
|
23.07.26
|Nokia übertrifft Erwartungen dank starkem Netzwerk-Geschäft - Aktie steigt (dpa-AFX)
|
22.07.26
|Ausblick: Nokia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Euro, Tesla, Nokia, Intel, American Express, Gold, Öl - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
20.07.26
|Euro, Tesla, Nokia, Intel, American Express, Gold, Öl - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Nokia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.06.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 18 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|27.07.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|27.07.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|27.07.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|16 330,00
|8,87%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|9,25
|1,09%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|9,26
|0,70%