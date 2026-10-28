Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
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28.10.2026 16:08:14
Why Logitech Stock Crashed After Earnings
Logitech (NASDAQ:LOGI) stock, the Swedish computer peripherals manufacturer, tumbled 11.2% through 10:50 a.m. ET Wednesday morning despite beating earnings last night.
Analysts had forecast a $1.30 per share adjusted profit on $1.21 billion in sales. Logitech crushed earnings, reporting $1.51 per share for its fiscal second quarter 2027, and edged out the consensus forecast for sales as well with $1.22 billion.
Image source: Getty Images.
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