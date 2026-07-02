Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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02.07.2026 17:00:12
Why Meta Platforms Stock Crashed Thursday Morning
Shares of Meta Platforms (NASDAQ: META) traded sharply lower Thursday morning, falling as much as 4%. As of 10:49 a.m. ET, the stock was still down 3.7%.The catalyst that sent the social media titan lower was a Wall Street analyst's comments on the company's future.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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