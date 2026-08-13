Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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13.08.2026 03:05:10
Why Nebius Stock Skyrocketed Today
Shares of Nebius Group (NASDAQ: NBIS) spiked on Wednesday after the cloud computing provider delivered dazzling growth metrics.Image source: The Motley Fool.Nebius has emerged as a key beneficiary of the artificial intelligence (AI) infrastructure race.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nebius
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12.08.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
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12.08.26
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12.08.26
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12.08.26
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11.08.26
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11.08.26
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Analysen zu Nebius
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