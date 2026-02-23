Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
23.02.2026 16:31:24
Why Novo Nordisk Stock Just Crashed
Novo Nordisk (NYSE: NVO) is taking it on the chin this morning, after revealing the latest clinical trial results for weight loss using its CagriSema drug (a 50-50 mix of amylin analog cagrilintide and Novo's glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist). After an 84-week trial, Novo reported that its patients achieved 23% weight loss with the drug.That sounds like pretty good news, but investors don't seem to like the number -- and as of 10:10 a.m. ET, Novo Nordisk stock is down 14.8%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
