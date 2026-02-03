Novo Nordisk Aktie
|42,57EUR
|-7,44EUR
|-14,87%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Der neue bereinigte Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 sowie die Veränderungen im Management dürften die Aktie heftig belasten, schrieb Michael Leuchten in seiner Reaktion vom Dienstag. Das Umsatzziel werde die Konsensschätzung wohl im hohen einstelligen Prozentbereich sinken lassen. Der bereinigte Ergebnisausblick drohe die entsprechende Prognose gar im niedrigen zweistelligen Bereich zu verringern. Die überraschend gute Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal beruhe auf Sonderfaktoren und dürfte zudem von einer klar verschlechterten Bruttomarge überschattet werden./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
270,00 DKK
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
43,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
367,80 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
18:26
|Novo Nordisk warns sales could slide 13% as obesity competition mounts (Financial Times)
|
29.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
28.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.01.26
|Goldman Sachs optimistisch: Novo Nordisk-Aktie mit weiterem Kursspielraum (finanzen.at)
|
22.01.26
|Analysten & Zollrücknahme im Fokus: Novo-Nordisk-Aktie legt zu (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|20:43
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:43
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|20:43
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|42,57
|-14,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:44
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:43
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17:18
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|17:12
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|14:51
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|14:50
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|14:48
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|14:17
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10:49
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|10:38
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|10:09
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10:09
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|10:09
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|10:09
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:00
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:00
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:59
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:48
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|09:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|09:19
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:47
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:25
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:25
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Renault Sell
|UBS AG