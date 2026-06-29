Novo Nordisk Aktie
|42,04EUR
|-0,07EUR
|-0,15%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 Kronen auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 5. August ordentliche Quartalszahlen vorlegen und mit der Pillenform des Gewichtssenkers Wegovy erneut die Erwartungen deutlich übertroffen haben, schrieb Richard Vosser am Sonntag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer Anhebung der Jahresziele. Dies preisten die Konsensschätzungen aber wohl schon ein./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 23:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
42,06 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
317,95 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
26.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
|
22.06.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.06.26