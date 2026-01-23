Novo Nordisk Aktie
|53,53EUR
|0,65EUR
|1,23%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Die Startphase der in den USA neu eingeführten oralen Verabreichungsform des Abnehmpräparats Wegovy sei ohne Zweifel stark gewesen, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wöchentlichen Verschreibungen blieben allerdings weiterhin unter den Höchstwerten vor Weihnachten. Die Markterwartungen seien zu hoch./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 09:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 09:28 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
270,00 DKK
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
53,83 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
401,35 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
