NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg in der REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertet dies am Montag als äußerst negativ. Die Markterwartungen an das Abnehmmittel dürften merklich sinken, auch wenn diese gleichzeitig für Ozempic und Wegovy aufgrund geringerer Kannibalisierungseffekte etwas anziehen dürften. Vosser rechnet mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien von mindestens 10 Prozent./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:28 / GMT



