Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Auch wenn weder die Unternehmensziele noch die Konsensschätzungen dies reflektierten, dürfte die Erwartung eines möglichen "Medicare-Schubs" bei den Verschreibungen der Novo-Abnehmpräparate in den USA ein Grund für die jüngste Kursrally gewesen sein, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei dieser "Schub" bislang nicht erkennbar, und er sei auch nicht sonderlich optimistisch, dass es in den kommenden Wochen dazu kommen werde./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
290,00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
44,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
329,90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
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|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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14.07.26
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06.07.26
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