Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Entwicklungsfehlschlag für ein mögliches Herzmedikament auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Dies bedeute den Verlust eines potenziellen Milliarden-Vermögenswertes aus der Pipeline des dänischen Pharmakonzerns, schrieb Richard Vosser am Freitag. Der Kursrutsch infolge der Nachricht erscheine insofern nachvollziehbar./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
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Unternehmen:
Novo Nordisk
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
250,00 DKK
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
41,20 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
306,50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
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