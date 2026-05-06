NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 175 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Der Pharmakonzern habe nach einem dank des Abnehmmittels Wegovy in neuer Pillenform besser als erwartet ausgefallenen ersten Quartal den Jahresausblick marginal angehoben, schrieb Justin Smith am Mittwoch./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:51 / UTC





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