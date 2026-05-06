Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 175 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Der Pharmakonzern habe nach einem dank des Abnehmmittels Wegovy in neuer Pillenform besser als erwartet ausgefallenen ersten Quartal den Jahresausblick marginal angehoben, schrieb Justin Smith am Mittwoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
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Unternehmen:
Novo Nordisk
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
175,00 DKK
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Rating jetzt:
Underperform
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Kurs*:
40,40 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
293,00 DKK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Justin Smith
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KGV*:
-
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