Novo Nordisk Aktie

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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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06.05.2026 13:45:56

Novo Nordisk Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 175 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Der Pharmakonzern habe nach einem dank des Abnehmmittels Wegovy in neuer Pillenform besser als erwartet ausgefallenen ersten Quartal den Jahresausblick marginal angehoben, schrieb Justin Smith am Mittwoch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:51 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
175,00 DKK
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
40,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
293,00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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