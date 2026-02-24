Novo Nordisk Aktie
|32,59EUR
|-1,15EUR
|-3,41%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk nach aktuellen UBT251-Studiendaten aus China mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. UBT251 sei Retatrutid von Eli Lilly in der Gewichtsreduktion wohl leicht überlegen und damit wettbewerbsfähig, schrieb James Quigley am Dienstag. Zeitlich sei UBT251 aber Jahre im Hintertreffen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
400,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
251,40 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-