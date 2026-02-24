NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk nach aktuellen UBT251-Studiendaten aus China mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. UBT251 sei Retatrutid von Eli Lilly in der Gewichtsreduktion wohl leicht überlegen und damit wettbewerbsfähig, schrieb James Quigley am Dienstag. Zeitlich sei UBT251 aber Jahre im Hintertreffen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.