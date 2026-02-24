Novo Nordisk Aktie

32,59EUR -1,15EUR -3,41%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

24.02.2026 11:07:17

Novo Nordisk Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk nach aktuellen UBT251-Studiendaten aus China mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. UBT251 sei Retatrutid von Eli Lilly in der Gewichtsreduktion wohl leicht überlegen und damit wettbewerbsfähig, schrieb James Quigley am Dienstag. Zeitlich sei UBT251 aber Jahre im Hintertreffen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Novo Nordisk

