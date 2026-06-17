Novo Nordisk Aktie

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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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17.06.2026 07:09:38

Novo Nordisk Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 300 auf 325 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kerry Holford lobte am Dienstag vor allem den fulminanten Start des Abnehmmittels Wegovy in Pillenform, die Anfang Januar an den Markt gekommen war. Wenn nun auch noch die Absatzvolumina der Injektionslösungen stiegen, könne er sich eine Aufstockung der Jahresziele der Dänen vorstellen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
325,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
280,30 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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