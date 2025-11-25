NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.11.2025 16:55:52
Why Nvidia Stock Just Crashed
Don't look now, but the AI market just shifted -- and Nvidia (NASDAQ: NVDA) investors are scared.Bloomberg reports Meta (NASDAQ: META) is in talks to purchase Tensor Processing Units (TPUs) designed by Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) for use in Meta's artificial intelligence data centers -- instead of buying Graphics Processing Units (GPUs) from Nvidia. Alphabet stock is obviously up on the news, as is Meta stock -- but Nvidia shares just fell 6.1% through 10:35 a.m. ET.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
