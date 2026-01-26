Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

26.01.2026 17:18:28

Why Oracle Stock Just Popped

Oracle (NYSE: ORCL) stock jumped 3% through 10:40 a.m. ET Monday after publication of an internal memo to employees from TikTok CEO Shou Chew -- confirming the TikTok U.S. deal is done. Oracle, alongside private equity firm Silver Lake and Abu Dhabi-based MGX, now collectively owns 45% of TikTok U.S.Non-Chinese ownership totals 80%, with 20% of the new joint venture remaining under control of Chinese parent company ByteDance. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
