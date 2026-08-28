eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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28.08.2026 19:14:40
Why PayPal Stock Just Crashed
Easy come, easy go. Six weeks ago, PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL) stock went to the moon on reports that the privately held companies Stripe and Advent were offering to buy out PayPal for $53 billion.Six weeks later, that deal is now dead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu PayPal Inc
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
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28.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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28.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu PayPal Inc
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|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|81 900,00
|-2,21%
|eBay Inc.
|90,99
|3,81%
|PayPal Inc
|46,26
|-12,54%
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Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.