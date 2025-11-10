Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

10.11.2025 19:39:18

Why Roche Holding Stock Popped Today

Roche Holding (OTC: RHHBY) stock jumped 3.4% through 1:05 p.m. ET Monday after the pharmaceutical giant's Genentech subsidiary announced positive phase 3 clinical trial results for its fenebrutinib drug for treatment of relapsing multiple sclerosis (RMS) and primary progressive multiple sclerosis (PPMS).Image source: Getty Images.Conducted over more than 96 weeks, the first trial "significantly reduced the annualized relapse rate (ARR) compared to teriflunomide," an RMS drug developed by Sanofi and currently available as a generic from multiple manufacturers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
