Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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10.11.2026 19:26:49
Why Sandisk Stock Dropped Again on Tuesday
Sandisk (NASDAQ:SNDK) stock sank 5.4% through 1:05 p.m. ET Tuesday on some discouraging news about the computer memory market -- and this time it has nothing to do with waning artificial intelligence demand, increased data center regulation -- or worries about Jensen Huang's personal life, either.
Instead, this new worry is about Sandisk specifically.
Image source: Getty Images.
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