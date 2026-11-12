Why Sandisk Stock Dropped on Thursday

Well, that was fast.

Just days after the news broke that Nvidia (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang was under investigation for an alleged affair with a Chinese spy, and just hours after reports of a second affair, this time with an Nvidia executive, leaked, Huang has now resigned, and Nvidia stock is slumping.

Shares of the AI chip giant are down 4.5% through 11:05 a.m. ET Thursday, and Nvidia investors aren't the only ones suffering. Sandisk (NASDAQ:SNDK) stock is down, too, losing 3.4%.

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