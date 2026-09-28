Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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28.09.2026 20:59:50
Why Sandisk Stock Dropped Today
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock fell 3.9% through 2:45 p.m. ET Monday after OpenAI announced over the weekend that it will pause training on some of its artificial intelligence models as it investigates new reports of AI agents going "rogue."
Training AI models -- and even more using AI to answer questions (inference) and operate AI agents -- requires enormous amounts of memory. All year long, this rise in demand for computer memory has been pushing prices higher for the NAND memory chips that Sandisk produces, boosting sales, profit margins, and bottom-line profits, too.
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