Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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30.07.2026 16:11:02
Why Sandisk Stock Finally Popped Today
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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28.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
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28.07.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
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28.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt mittags ab (finanzen.at)
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28.07.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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28.07.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
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21.07.26