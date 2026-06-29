Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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29.06.2026 18:28:00
Why Sandisk Stock Just Dropped
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock tumbled 4% through 12:15 p.m. ET Monday, despite closing out last week on a strong note of support. After the close of trading on Friday, investment bank Jefferies more than doubled its price target for the maker of flash computer memory to $3,000 per share and urged investors to buy. By Monday morning, investors had already forgotten all about that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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