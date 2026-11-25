Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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25.11.2026 16:16:44
Why Sandisk Stock Just Dropped Again
Sandisk (NASDAQ:SNDK) stock just might be the cheapest stock ever... that investors think is overpriced.
Shares of the specialist in NAND flash memory sell for a tiny 4.6 times trailing earnings, and are even cheaper when valued on forward earnings. Regardless, investors have cut Sandisk's share price literally in half since the start of November. At $72 and change this morning, Sandisk stock is down another 7.4% as of 10 a.m.
And once again, I blame TrendForce for that.
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