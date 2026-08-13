Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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13.08.2026 13:31:00
Why Sandisk Stock Keeps Falling?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock has hit a rough patch lately, with shares of the fast-growing memory specialist down by 45% from the 52-week high it reached on June 22.Investors would have expected this semiconductor stock to step on the gas once again following the release of its fiscal 2026 fourth-quarter results (for the three months ended July 3) on Aug. 5. However, that wasn't the case as Sandisk stock fell almost 7% the following day. The surprising thing to note here is that Sandisk remains under pressure despite its phenomenal growth rate.Let's see why that's the case, and check if Sandisk's recent weakness is a buying opportunity for savvy investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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