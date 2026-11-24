Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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24.11.2026 18:45:55
Why Sandisk Stock Plunged Today
Shares of Sandisk (NASDAQ:SNDK) were trading sharply lower on Tuesday, tumbling as much as 14.6%. As of 12:27 p.m. ET, the stock was still down 12%.
The catalyst that sent the semiconductor specialist lower was bearish commentary by a Wall Street analyst.
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