Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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13.08.2026 17:04:12
Why Sandisk Stock Popped Again Today
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock is heading into its fourth straight day of gains Thursday -- up 6.2% through 10:50 a.m. ET -- and has Evercore ISI to thank for it.In a note this morning, Evercore analyst Amit Daryanani reiterated his outperform rating and $2.800 price target on Sandisk stock, laying out multiple predictions for the company's future as Sandisk prepares to give an update for "Investor Day." Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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