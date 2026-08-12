Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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12.08.2026 16:13:29
Why Sandisk Stock Popped Today
Sandisk (NASDAQ: SNDK) this morning unveiled its newest, 9th-generation, "high-performance 2Tb QLC 3D flash memory technology designed to support the growing storage demands of AI-driven infrastructure." Sandisk stock is up 7.2% through 9:50 a.m. ET Wednesday in response. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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