Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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17.08.2026 17:02:06
Why Sandisk Stock Rocketed Higher (Again) Today
Shares of Sandisk (NASDAQ: SNDK) charged sharply higher on Monday, jumping as much as 10.6%. As of 10:54 a.m. ET, the stock was still up 10.4%.The semiconductor specialist continues to run higher in the wake of the company's eye-opening investor day.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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