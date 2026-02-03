Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
Why Sandisk Stock Skyrocketed 143% in January
Shares of Sandisk (NASDAQ: SNDK) were soaring last month as the maker of NAND flash memory chips and other memory products benefited from a continuing shortage in the memory sector due to the AI boom.Sandisk blew past estimates in its second-quarter earnings report at the end of the month, though there was not much direct news out on the company.The stock benefited from reports in the media of memory prices going up, as evidenced by commentary from companies like Intel and Apple on their earnings calls. Several Wall Street analysts also raised their price targets on the stock during the month, keeping up with Sandisk's scorching-hot bull run.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
