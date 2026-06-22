Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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22.06.2026 17:53:20

Why Sandisk Stock Soared Today

Viewed from one angle, Micron (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) stocks look like competitors, both making NAND flash memory and battling for market share there, even as Sandisk makes inroads into Micron's high-bandwidth memory (HBM) DRAM market by offering its own "high-bandwidth flash" as an alternative.But that's just one angle.Viewed another way, Micron and Sandisk stocks seem joined at the hip, as when today, a new partnership and a pair of price target hikes for Micron stock immediately sent Sandisk stock up 4.7% through 11:50 a.m. ET.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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