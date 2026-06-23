Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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23.06.2026 17:03:43
Why Sandisk Stock Suddenly Crashed Today
Did the AI memory chip bubble just burst? Shares of memory specialist Sandisk (NASDAQ: SNDK) imploded Tuesday morning, falling 11% through 10:35 a.m. ET. And you can trace the origins of this sell-off straight to one place:South Korea.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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16:04
|S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Western Digital von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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18.06.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
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16.06.26
|NYSE-Handel S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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16.06.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.at)