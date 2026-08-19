ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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19.08.2026 19:58:07
Why ServiceNow Stock Rallied Today
Shares of ServiceNow (NYSE: NOW) charged sharply higher on Wednesday, surging as much as 8.5%. As of 1:39 a.m. ET, the stock was still up 7%.The catalyst that drove the cloud-based digital workflow specialist higher was bullish commentary from a Wall Street analyst. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu ServiceNow Inc
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