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WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

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22.07.2026 19:39:27

Why ServiceNow Stock Was Slipping Today

Shares of ServiceNow (NYSE: NOW) were pulling back today after disappointing results from Pegasystems (NASDAQ: PEGA), a small-cap enterprise automation software company, seemed to confirm a concerning trend for ServiceNow, that customers were delaying software orders as they spend on AI.As of 12:44 p.m. ET, ServiceNow was down 5.9%, while Pegasystems had lost 16.2%, and the iShares Expanded-Tech Software ETF, which tracks top software stocks like ServiceNow, was down 2.7%, showing software stocks were down broadly even as the major indexes were flat.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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