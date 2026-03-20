Super Micro Computer Aktie

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WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

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20.03.2026 18:05:48

Why Shares of Super Micro Computer Stock Collapsed This Week

Shares of Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) collapsed 28.1% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The data center component assembler is caught in the middle of an illegal scheme to export computer chips to China, with its co-founder at the center of the story.As of 12:50 PM EST on Friday, March 20th, Super Micro Computer stock is down 28.1% in the last week and 81.5% from all-time highs. Here's why it was falling, and whether now is the time to buy the dip for your portfolio. Super Micro Computer takes advanced computer chips for artificial intelligence (AI) and assembles them into supercomputers to sell to AI data centers. One of its largest customers is Nvidia, whose advanced computer chips are restricted from being sold to China.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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