Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
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13.08.2026 20:24:58
Why Shares of Tapestry Were Falling Today
Shares of Tapestry (NYSE: TPR), the parent of Coach and Kate Spade, were heading lower today after the company beat estimates in its fourth quarter, but gave disappointing guidance for fiscal 2027.As a result, the stock was down 15.1% as of 12:57 p.m. ET.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tapestry
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13.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
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12.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
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12.08.26
|Ausblick: Tapestry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Tapestry
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