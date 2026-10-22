Why SpaceX Stock Dropped After Earnings

"What goes up must come down," goes the saying -- and nowhere is this more true than at volatile Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) stock!

Yesterday, shares of Elon Musk's famed space-'n'-AI company soared 7.8% after SpaceX reported a $0.35 per share profit that was more than twice the $0.16 per share that Wall Street analysts had predicted. SpaceX also confirmed that its "Super Intelligence" business -- formerly known simply as "AI," and before that as "xAI," and before that as "Twitter" -- has finally turned profitable, growing sales 830% and earning $431 million in quarterly profit for SpaceX.

Today, SpaceX stock is heading in the other direction, down 5.8% as of 11:45 a.m. ET. But why?

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